Laudos com causa da morte de Paulinha Abelha são entregues à família da cantora

Foto: Reprodução/TV Globo

O marido de Paulinha Abelha, Clevinho Santos, revelou na noite deste domingo (27) que os laudos e exames com a causa da morte da cantora da Calcinha Preta foram entregues. A informação foi divulgada durante uma entrevista que o viúvo deu ao Fantástico. O conteúdo do material não foi divulgado, até momento.

Paulinha faleceu na noite do dia 23 de fevereiro. Ela foi internada com problemas renais no dia 11 do mesmo mês e em poucos dias, entrou em coma.

Casado com a artista há 4 anos, Clevinho disse que enfrentar o luto tem sido um desafio. “Muito difícil chegar, ver fotos dela, ver as coisas dela e não ver a presença dela aqui. Eu estou passando por um momento na minha vida que eu nunca imaginei passar”, disse ele. A cantora teve dois velórios, ambos em Sergipe.

Os integrantes da banda falaram sobre a perda. “Eu quero pensar que ela está fazendo uma viagem. Paulinha, para gente vai ser insubstituível”, lamentou Daniel Diau.

