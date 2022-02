Leo Picon critica gestão das redes sociais de Jade: ‘não tenho relação’

Leo Picon anda bastante insatisfeito com a gestão das redes sociais de Jade. O influenciador digital afirmou que não possui relações com a empresa da participante do BBB 22 e afirmou que a comunicação não está alinhada com a “essência” da blogueira.

“Falo o que eu penso e ajo de acordo com os impulsos do meu coração. Podem falar que o que eu faço é loucura. Só que foi minha loucura que me trouxe muito além de onde falavam que eu poderia chegar. Faço parte do grupo que não tá de acordo com a gestão das redes da Jade”, começou.

Ele ainda declarou que tem interesse em assumir os perfis da irmã enquanto ela está no BBB 22. “Sei que existem maneiras de comunicar as ideias e valores dela, usando do humor diante de qualquer situação fortalecendo a narrativa e as ideias dela. Agora me coloco a disposição para assumir e gerenciar as redes, imprimir a mensagem que eu acredito. Hoje não tenho NENHUMA relação com a empresa Jade Picon”, continuou.

Confira abaixo o desabafo completo: