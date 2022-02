Leo Picon desabafa sobre cancelamento de Jade: ‘perseguição desproporcional’

Leo Picon utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (17) para fazer um longo desabafo sobre os ataques que Jade tem recebido nas redes sociais. O influenciador acredita que a irmã tem sofrido uma perseguição desproporcional.

“#tbt com o amor da minha vida. Pensei tanto nela esses dias! Ver ela sendo massacrada pelos linchadores virtuais foi difícil pra mim afinal é minha irmã mais nova e tudo isso me fez refletir… o que ela fez? Coagiu alguém, humilhou alguém, desrespeitou alguém, atacou alguém, promoveu narrativas mentirosas em cima de alguém? Não”, começou.

“A vida e essas situações ensinarão ela sobre isso no tempo dela, mas há sim uma perseguição desproporcional perante as atitudes da Jade que não concordo com todas elas…E se é pra falar sério, isso tudo foi longe demais. Já fomos coagidos, humilhados, desrespeitados, atacados, fomos vítimas de narrativas mentirosas e como sempre disse, não vamos revidar na mesma moeda”, declarou.

Leia o texto completo abaixo:

