Leo Picon detona Maíra Cardi após fala sobre Jade: ‘Estratégias baixas’

Leo Picon perdeu a paciência e defendeu a irmã das últimas declarações de Maíra Cardi. A coach afirmou que a influenciadora estaria apaixonada por Arthur Aguiar, seu marido, que também está confinado no “BBB 22”.

“Estou achando que ela quer ser é a 17ª. Só fala dele. Não está conseguindo lidar com a paixão embutida, esse negócio dela falar que sonha toda hora com ele… Sei não, coisa de adolescente apaixonada que não pode viver a paixão”, disse Maíra com deboche.

Logo depois, através de seu perfil no Twitter, o irmão da sister se posicionou. “O jeito que ela fala sobre a Jade diz mais sobre ela mesma do que sobre qualquer coisa. Não farei parte desse palanque do ódio”, disse.

“Respeito devemos ter com todos, independente do lado que estiverem”, completou. “Maíra não está em paz e ataca minha família com desrespeito e com estratégias que eu acho baixas. Melhor cortar”, soltou o influenciador.

Leo Picon ainda relembrou o episódio em que a coach entrou em sua live acompanhada de uma advogada. “Quando ela entrou na minha live acompanhada de uma advogada dizendo que processaria os administradores da minha irmã eu lidei de bom tom”, iniciou.

“Depois conversei com ela particularmente defendendo que não há desrespeito entre eles e que eu não quero trazer essa rivalidade para cunho pessoal”, continuou. “Mesmo sem nenhum crime constatado, como foi indicado na live por ela e advogada, os administradores arquivaram a publicação em sinal de respeito”, escreveu.