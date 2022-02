Leo Picon, irmão de Jade, discorda de indicação da líder: ‘Visão nebulosa do jogo’

Leo Picon, irmão de Jade, não gostou nada da indicação da líder da semana. A influenciadora digital mandou Arthur Aguiar para o paredão e decisão desagradou o ex-‘De Férias’.

Nos stories do Instagram, o também influencer refletiu que as amizades de Jade dentro do jogo – Bárbara, Laís e Eliezer – manipularam a irmã. Segundo Leo, a irmã ficou com uma “visão nebulosa” do jogo.

“Achei que a Jade não mandou bem nessa semana. A que atribuo isso? Porque ela vinha mandando muito bem. O fato de ela ganhar o líder a colocou em uma posição de conforto, na zona de conforto do quarto onde ela se isolou. Ela ficou muito presa com pessoas que fizeram a cabeça dela para agir de algumas maneiras. Pessoas que eu quero ela longe”, começou ele.

“Ela acabou tomando decisões que eu não concordo. Mas acredito que o tempo passa e mostra quem é quem, principalmente para ela. Mas o fato de ela ter ficado isolada no conforto do quarto do líder, com as companhias que ela estava, fez com que ela tivesse tido visão nebulosa do jogo”, disse Leo.

O irmão de Jade ainda indicou que a influencer deveria se aliar com Pedro Scooby no reality show: “Vou te falar, sou seu irmão, mas mais uma semana que você começar a ter comportamentos assim, não vou ficar mais do seu lado. Sou telespectador, vejo o reality. Saia de perto dessa galera e fique junto do tio Pedro Scooby”.