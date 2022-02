Leo Picon volta atrás e diz que não demitiu equipe das redes de Jade; entenda

Após divulgar em seu perfil do Instagram que havia demitido toda a equipe das redes de Jade Picon, Leo Picon voltou atrás e revelou que a história não passava de uma brincadeira.

Através da rede social ele disse que estava em uma diária de gravação e não com a “nova” equipe de sua irmã, que está confinada no “BBB 22”.

Apesar de ter brincado sobre as redes de Jade, a insatisfação do influenciador é verdadeira. O irmão da sister afirmou que não possui relações com a empresa da participante do ‘BBB 22’ e afirmou que a comunicação não está alinhada com a “essência” da blogueira.