Léo Santana está confirmado na Villa Guarajuba neste sábado (5); confira evento

A Villa Guarajuba recebe neste sábado (5), a partir das 21 horas, o cantor Léo Santana. O show conta com os sucessos “Destampei”, “Revoada”, “Sentadinha” e muito mais canções de sucesso do gigante. Em cumprimento aos protocolos vigentes, os ingressos serão limitados e só poderá participar do evento quem já estiver imunizado contra a Covid-19 e apresentar o comprovante de vacinação.

A Villa Guarajuba, com um espaço de 10 mil metros quadrados, instalada estrategicamente na entrada de Guarajuba, tem um verdadeiro ‘point’ para baianos e turistas não só para curtir shows, mas também para aproveitar as atrações de esporte, gastronomia e entretenimento para toda a família.

Show de Léo Santana

Quando? Sábado, 05/02/22, a partir das 21 horas

Onde? Villa Guarajuba – Alameda Monte das Dunas, Km 42

Quanto? 1º lote: R$ 80 (Arena) / R$ 130 (Lounge); Ingressos no Sympla