Léo Santana revela nome de artista que o inspirou: ‘Eu imitava Xanddy’

Foto: Acervo iBahia

Não é porque não teremos Carnaval nas ruas de Salvador que ficaremos sem comemorações! O iBahia, em parceria com a TV Bahia e a Bahia FM, está levando a folia para mais perto de você com o Bahia Folia em Casa!

Uma das atrações mais esperadas deste ano é o Gigante Léo Santana. O artista, que além de gravar uma super performance dos seus sucessos e cantar clássicos do carnaval junto a Tony Salles da Banda Parangolé e com Tayrone, bateu um papo especial com o iBahia relembrando seus carnavais antes da fama.

Sobre seu período como folião antes da fama, Léo Santana fala que só saiu para ir à avenida por apenas dois anos, já que tinha tinha medo da multidão. Em um desses anos, ele contou que o mais marcante foi o ano que ele foi atrás do bloco Meu e Seu – trio comandado pelo Harmonia do Samba. “Eu imitava Xanddy, até hoje, ele é uma grande referência pra mim”, contou ao iBahia.

O Gigante também refletiu sobre seu passado com os amigos da sua comunidade, Boa Vista do Lobato. Ele falou de momentos em que sonhava em estar cantando em trios e que se inspirou em artistas hoje tem o prazer de cantar,: “Passa um filme na minha cabeça, eu penso: ‘Caramba, hoje eu sou amigo de diversos artistas que quando eu estava lá na minha comunidade, me inspiraram a cantar’ e hoje eu tô aqui com eles“, pontuou.