Lexa entrega que revelou traições de Arthur para Maíra: ‘Contei na mesma hora’

A cantora Lexa confirmou que Maíra Cardi soube das traições do marido, Arthur Aguiar, através dela. A artista falou sobre o assunto nesta terça-feira (22), através de suas redes sociais. Lexa e Maíra são muito amigas e disse que contou para amiga sobre as puladas de cerca do ator logo após a informação ter chegado até ela.

Eu automaticamente me afastei por não me sentir confortável com toda a situação… Passou um tempo e, há uns 5 meses, recebi uma mensagem do próprio Arthur me agradecendo por ter falado.”