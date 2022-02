LG tem vagas de emprego pelo Brasil; veja cargos

A LG, presente no Brasil desde 1995, anuncia NOVAS vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas de atuações em São Paulo. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para estagiários e pessoas com deficiência – PCDs. Confira como se candidatar!

LG anuncia oportunidades de emprego em São Paulo

Foram anunciadas NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diversas funções em São Paulo. Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza benefícios como plano de saúde, auxílio estacionamento, auxílio farmácia, participação nos lucros, seguro de vida, vale refeição e vale transporte. Veja os cargos ofertados:

Analista de Auditoria Sr. LATAM;

Gerente de Data Analytics – LATAM;

Engenheiro Residente – Componentes para Veículos;

Estágio em Data Analytics;

Gerente de Marketing de Produto – Temporário;

Gerente de E-commerce LATAM;

Programa de Inclusão para Pessoas com Deficiência;

Especialista de Desenvolvimento de Software (Tv) Foco Linguagem C++;

Gerente de Customer Experience Latam Linha Branca.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na LG, os candidatos precisam acessar o link de participação, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado com todos os dados necessários, como por exemplo, experiências profissionais e telefones para contato.

