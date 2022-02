Limpurb realiza nova edição do ‘Desapegaê’ em Itapuã neste sábado (19)

Foto: Bruno Concha/Secom

Neste sábado (19) a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) promove em Itapuã mais uma edição do “Desapegaê”, mutirão para coletar materiais inservíveis, volumosos, entulho e podas. A partir das 7h, as equipes estarão concentradas na praia da Sereia e, logo após, seguirão em comboio para as localidades programadas no bairro.