Lina, Arthur, Lucas e Larissa: saiba como o paredão da semana foi formado

A formação do paredão da sexta semana de ‘BBB 22’ não deixou a desejar para as outras semanas. A berlinda começou a ser formada ainda na quinta-feira (24): como consequência da prova do líder, Arthur e Lucas foram direto ao paredão após serem os primeiros eliminados na resistência.

No programa deste domingo (27) começou com o anjo Douglas entregando ao amigo Gustavo o colar do anjo e a imunidade da semana.

Em seguida, o líder Paulo André, fez o que prometeu, e indicou Lina ao paredão.

Na votação da casa, a dinâmica dividiu a casa em duplas e trouxe a Pedro Scooby, que venceu a prova do líder ao lado de P.A., um voto com peso 2. Larissa, que votaria com Tiago Abravanel, votou sozinha após a desistência do cantor.

A casa se dividiu e votou da seguinte forma:

Arthur e Lucas votaram em Larissa

Eslovênia e Lina votaram em Douglas

Vyni e Eliezer votaram em Jessi

Jessilane e Natália votaram em Eslovênia

Douglas e Gustavo votaram em Vyni

Jade e Laís votaram em Douglas

Larissa votou em Douglas

Pedro Scooby votou em Larissa (Peso 2)

Com o empate entre Douglas e Larissa, que receberam 3 votos, o líder Paulo André precisou desempatar e escolheu salvou o amigo DG do paredão.

Foram para a prova Bate e Volta Arthur, Lucas e Larissa. O estudante de medicina foi o sortudo da noite e se salvou do paredão.

O paredão é composto por Arthur, Larissa e Lina.