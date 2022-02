Lincoln fala sobre ‘readaptação’ do Carnaval e lamenta situação: ‘Não aguentamos mais’

Com as limitações de público na Bahia devido ao número de casos da Covid-19, artistas baianos tiveram que mudar suas agendas. Lincoln, juntamente com a banda Duas Medidas, contou, durante Fuzuê de Verão, nesta quarta-feira (2), que também teve que se readaptar.

“Temos responsabilidade, a gente entende que já está chegando ao fim. Se não estiver, a gente profetiza pela palavra, porque não aguentamos mais. Mas está todo mundo vacinando e daqui a pouco chega ao fim”, comentou.