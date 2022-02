Link para consulta e saque de dinheiro em bancos é falso.

Circula nas redes sociais uma mensagem com um link para sacar dinheiro esquecido em bancos. Ao clicar o site pede que você digite alguns dados para saber quanto você tem nas instituições financeiras. Cuidado, esse link é falso.

Já fizemos uma matéria aqui sobre a disponibilidade de uma quantia de aproximadamente 8 bilhões de reais que estaria esquecida em bancos e instituições financeiras. A quantia é um dinheiro disponibilizado pelo Banco Central para saque. Para saber se uma parte desse valor estaria disponível, a instituição criou uma ferramenta de consultas chamada “Valores a Receber” no sistema Registrato.

Devido a alta procura, logo o sistema ficou sobrecarregado e indisponível.

Mensagem e link suspeitos

Recentemente, contudo, começou a circular nas redes sociais uma mensagem oferecendo a possibilidade de consultar o Registrato e ver quanto você teria disponível para sacar.

A mensagem completa é a seguinte:

“Consulte agora se você tem algum valor a receber! Saque instantâneo via PIX, mais de 7 milhões de brasileiros já consultaram e sacaram. Consulte agora.” A seguir aparece um link com o termo “registrato”, terminando com “E/?/Consultar”.

O Link é falso

Ao ser informado sobre o link, o Banco Central afirmou que o material não pertence ao BC.

Quando se pesquisa o link sugerido na plataforma PSafe é indicado que o endereço não deve ser acessado por ser perigoso, justamente por ser de fonte duvidosa.

Cuidados ao partilhar dados em locais duvidosos

O Banco do Central informou que a previsão para que o sistema volta a ficar disponível é 14 de fevereiro. Além disso, a instituição chama a atenção para que as pessoas evitem cair em golpes.

Todo o tipo de consulta dessa natureza deve ser feita por meio dos sistemas oficiais da instituição, por isso, toda precaução é pouca. Segundo o Banco, a solicitação de resgate será feita mediante usuário e senha. Os recursos serão transferidos diretamente aos cidadãos sem mediadores.

O link falso pede que o usuário digite dados como nome completo, CPF e data de nascimento. Após esse processo, para sacar o suposto dinheiro, o usuário deve compartilhar o link para, ao final, informando o PIX ver liberado o valor.

A estratégia aqui é por meio desse chamariz roubar dados de cidadãos para serem usados em possíveis golpes e operações criminosas.

Por que os valores estão disponíveis?

Certamente, colocar essa quantia nas mãos dos cidadãos é uma boa forma de movimentar e aquecer a economia.

Para além disso, a razão técnica para esses valores estarem disponíveis está no fato de os cidadãos terem esquecido de sacar o valores que decorrem de:

Contas-correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível;

Tarifas e parcelas ou obrigações relativas à operações de crédito cobradas indevidamente;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito;

Recursos não procurados relativos a grupos de consórcio enecerrados.