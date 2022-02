Linn conversa com Douglas: ‘não devo satisfação a você’

Linn aproveitou a festa sexta-feira (4) para conversar com Douglas. A sister teria ficado incomodada após descobrir que o ator procurou Jessi para saber quem tinha a intenção de votar nele.

“Se em algum momento eu tive intenção de votar em você, essa intenção já se desfez (…) Eu não acho que eu deva satisfações sobre as minhas decisões. Eu já tinha pensado: eu quero essa pessoa comigo, porque você me alimenta e me movimenta”, declarou Linn.

“Você falou no ao vivo que eu te deixava fragilizada… concorda comigo, não? Isso é forte”, perguntou o brother.

“Achei curioso o fato de você ir procurar ela (Jessilane). Criou-se uma situação que é do jogo. Eu fiquei preocupada porque me senti acuada pela minha fragilidade, não por você. Você em nenhum momento foi agressivo, opressivo ou violento”, completou Linn.