Linn da Quebrada alerta Natália sobre romance com Eliezer: ‘Não é recíproco’

Emparedada, Linn da Quebrada segue sem papas na língua no “BBB 22”. Durante uma conversa com Natália na madrugada desta segunda-feira (28), a cantora revelou que não acha que o romance da amiga com Eliezer está sendo recíproco.

“Mas Lina, tu só quer investir na relação por mais difícil que seja quando você tem reciprocidade…”, respondeu Natália ao saber a opinião da sister.

“Depende. A gente poderia falar que você investe mais energia no menino do que ele em você. Só que é importante para você essa relação”, disparou Lina tentando alertar a amiga.

“Aí é que está. Não acho isso”, discordou Natália. Lina relembrou uma fala da própria sister: “Você disse que estava mais entregue, foi isso que você disse”.

“Mas estar entregue é totalmente diferente de investir a minha energia mais nele do que em mim. Eu falei que eu estava aberta. Ao ponto que ele não está aberto”, tentou justificar a designer de unhas. “Então não é recíproco, né?”, finalizou Lina.

