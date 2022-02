O Jogo da Discórdia está entregando muitos conflitos nesta segunda-feira (14). Linn aproveitou a dinâmica para expor as desavenças que possui com Sccoby e acusou o surfista de não se comprometer com o jogo.

“Uma maneira fútil de lidar com o nosso andamento dentro do programa porque o jogo não se faz apenas de prova, o jogo se faz de comprometimento no nosso dia a dia”, declarou a artista.

Assista abaixo: