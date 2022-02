Linn e Natália se desentendem: ‘tenho direito de me expressar’

Natália e Linn discutiram mais uma vez durante a madrugada desta segunda-feira (14). A cantora acusou a designer de unhas de ser grossa com ela.

“Eu não tô te tratando mal, Lina. Tô assim porque eu tô no Paredão. Eu tô com você da mesma forma que eu tô com a Jessi”, começou a designer.

Jessi até tentou acalmar as duas, mas não teve sucesso.

“Calma. Eu tô te dizendo o seguinte: Eu também tenho o direito de me expressar, assim como tu tem”, completou a mineira.

“E você tem se expressado. Agora sabe o que eu vou fazer? Exatamente como você faz quando a gente discorda, eu não vou falar mais nada. Sinceramente? Eu não vou falar mais nada, eu vou deixar que você fale”, rebateu a cantora.

Natália se retirou do local e foi consolada por Jess.