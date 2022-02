Após perceber que Vyni tem sentimentos por Eliezer, Linn da Quebrada aproveitou para aconselhar o amigo. Ela perguntou para o cearense o motivo dele ter ficado incomodado com o beijo do fluminense e Natália.

O cearense explicou que se preocupa muito com o amigo e quer sempre ajudá-lo. A artista então mandou a real.

“São nessas preocupações que as coisas se confundem. A gente é muito forte, mas é bom ser fraca as vezes. Encarar as próprias inseguranças é importante”, recomendou.