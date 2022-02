Livro ‘Os afogados’ é lançado em Salvador e traz ditadura sob olhar dos jovens

Foto: Divulgação



Na próxima quinta-feira (24), será lançado, em Salvador, o livro ‘Os Afogados’. A obra, que aborda os dramas da ditadura, é focado e voltado aos jovens. No dia do lançamento do livro, feito pelo Selo Emília e a Solisluna Editora, está programado a realização de uma roda de conversa on-line com a escritora María Teresa Andruetto, o ilustrador Daniel Rabanal e a tradutora da edição brasileira, e também escritora Marina Colasanti.

Além disso, as mediadoras Dolores Prades e Valéria Pergentino integram o encontro. Tudo será transmitido ao vivo, a partir das 19h, no canal Solisluna.

Sobre o livro

‘Os Afogados’ nos coloca diante do desaparecimento forçado de pessoas. Ao longo do livro, acompanhamos um jovem casal com seu bebê, em seu desenraizamento de espaços e de afetos, ao descobrir que poderiam ter o mesmo fim brutal de outros que se opuseram ao regime.

Com ilustrações impactantes, que vão para além do texto de Andruetto, Daniel Rabanal cria uma atmosfera carregada de peso e densidade. A escritora brasileira Marina Colasanti, que assina a tradução, falou sobre a obra em uma crônica, enquanto ainda trabalhava no texto: “A publicação do livro de Andruetto torna-se extremamente oportuna neste momento, para lembrar aos mais jovens, que não viveram tempos obscuros, o risco de morte, metafórico e físico, que uma sociedade enfrenta quando debaixo do tacão de uma ditadura”.

Lançamento do livro ‘Os Afogados’, de Maria Teresa Andruetto, com ilustrações Daniel Rabanal, tradução de Marina Colasanti

Quando? 24 de fevereiro, às 19h.

Onde? YouTube da Solisluna

Valor? R$ 59,90