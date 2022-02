Loja de equipamentos de refrigeração pega fogo e assusta moradores de Itabuna

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma loja de equipamentos de refrigeração pegou fogo e assustou os moradores do bairro São Caetano, localizado no município de Itabuna, sul da Bahia. De acordo com informações do site G1 Bahia, o incêndio aconteceu na noite do último sábado (19).

As chamas chamaram a atenção e o Corpo de Bombeiros detalhou que o imóvel tinha alguns recipientes com nitrogênio, o que pode ter aumentado a intensidade do fogo. Não há registro de feridos. O estabelecimento ficava próximo a uma rede de alta tensão de energia. Não há detalhes da proporção do prejuízo, nem do que foi destruído no interior da loja.

A Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) interrompeu o fornecimento de energia para a ação dos militares, que foram acionados e controlaram as chamas já durante a madrugada deste domingo (20). Ainda segundo o G1 Bahia, a empresa informou que o incêndio afetou toda a rede elétrica da localidade.

Na manhã deste domingo, cerca de 96% dos imóveis já estavam com o fornecimento regularizado e os técnicos seguem atuando para restabelecer a luz em sua totalidade.