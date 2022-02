Lojas do Centro de Maceió irão fechar durante o Carnaval; Confira!

A Aliança Comercial de Maceió definiu, após reunião, que as lojas do Centro de Maceió deverão ficar fechadas no período de Carnaval, entre os dias 27 de Fevereiro e 1º de Março, mesmo não sendo oficialmente feriado. Andréia Geraldo, presidente da entidade, explicou que a orientação é manter o tradicional funcionamento para o período, como…

A Aliança Comercial de Maceió definiu, após reunião, que as lojas do Centro de Maceió deverão ficar fechadas no período de Carnaval, entre os dias 27 de Fevereiro e 1º de Março, mesmo não sendo oficialmente feriado.

Reprodução / Instagram

Andréia Geraldo, presidente da entidade, explicou que a orientação é manter o tradicional funcionamento para o período, como os outros anos, também levando em conta a situação de Pandemia que a sociedade ainda se encontra:

Sábado de Carnaval (26) – Funcionamento normal; Domingo de Carnaval (27) – Lojas fechadas; Segunda-feira de Carnaval (28) – Lojas fechadas; Terça-feira de Carnaval (1º de Março) – Lojas fechadas; Quarta-feira de Cinzas (02 de Março) – Funcionamento a partir de 12h.

A Aliança Comercial ressalta ainda que a orientação é coletiva, mas que cada estabelecimento é independente e, caso haja acordo com os funcionários, poderá abrir no horário que escolher.

Nesses casos é aconselhável que, para evitar viagens perdidas, o cliente acompanhe as redes sociais da loja que pretende ir.