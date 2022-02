Louis Dreyfus Company abre NOVOS empregos; veja funções

A Louis Dreyfus Company, processadora global de produtos agrícolas, abre novos empregos disponíveis para contratação de profissionais de diferentes áreas de atuação em todo o país. Acompanhe todas as informações e como realizar a sua candidatura, abaixo!

Louis Dreyfus Company anuncia vagas para todo o Brasil

A Louis Dreyfus Company possui mais de 150 anos de tradição, e está presente ao redor de todo o mundo. A empresa cultiva, transporta e entrega seus produtos para pequenos consumidores até organizações de níveis globais.

Acompanhe as funções oferecidas pela companhia:

Estagiário Setor Financeiro;

Supervisor de Máquinas Fluvial;

Mecânico de Manutenção Industrial;

Analista de Garantia Qualidade PI;

Analista Administrativo Pleno;

Analista de Laboratório Júnior;

Operador de Produção I;

Mecânico Industrial;

Supervisor de Armazém;

Estagiário Células de Exportação;

Analista Administrativo;

Negociador de Frete;

Inspetor de Qualidade;

Estagiário em Pesquisa Analítica;

Engenheiro de Projetos;

Técnico em Enfermagem do Trabalho;

Analista Agrícola;

Engenheiro Agrônomo;

Trader Fertilizantes;

Assistente Comercial Originação e Insumos;

Estagiário em Manutenção;

Especialista Técnico Comercial;

Especialista em Controle de Estoque;

Operador de Armazém;

Especialista de Manutenção Mecânica;

Estagiários.

Todas as funções exigem experiência anterior, e qualificações que alteram conforme o cargo pretendido. As informações necessárias estão disponíveis para consulta no link de inscrição.

Veja também: Itapuã calçados abre empregos no Espírito Santo; veja funções

Como se inscrever

Para fazer parte da equipe de colaboradores Louis Dreyfus Company, os candidatos interessados deverão realizar um cadastro online na vaga que pretendem atuar através do site de participação.

Além de salários compatíveis ao mercado, a companhia deixará à disposição benefícios como plano médico, vale refeição, participação de lucros, programa de treinamento e vale transporte.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!