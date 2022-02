Lucas abandona Jade e volta para o Brasil em ‘O Clone’; saiba motivo

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Lucas (Murilo Benício) abandonará Jade (Giovanna Antonelli) mais uma vez. O mocinho voltará para o Brasil após a amada não aparecer no encontro marcado para fugirem juntos.

Tudo começará após a protagonista cair na própria armadilha, feita para Zein (Luciano Szafir), e cair no sono após ingerir uma bebida com sonífero. Dopada, ela não conseguirá ir a o encontro do amado, que também não a procurará para saber se algo a impediu de aparecer no local e horário marcados.

“O que você quer que eu faça? Quer que eu chame Zein? Quer que eu invente uma desculpa? Que eu recebi um telefonema do Rio?”, reclamará Lucas para Yvete (Vera Fischer). “Quem sabe ele dormiu e ela não conseguiu sair”, defenderá a loira. “Seja o que for, eu não posso esperar. Minha filha está correndo risco e eu tenho que ficar presente”, dirá Lucas em resposta.

Jade acordará no quarto ainda desnorteada por causa do sonífero, aos poucos ela recobrará a consciência e descobrirá que seu novo marido já sabia de seu plano para dopá-lo na noite de núpcias.

“Por que você quis que eu dormisse Jade? Ficou com medo de mim? As mulheres me pegam de surpresa, mas eu gosto das engenhosas. Principalmente aquelas difíceis de serem decifradas”, dirá Zein. “Tô perdida”, dirá ela. No entanto, o marido será compreensivo e prometerá guardar o segredo entre eles.

