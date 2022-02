Luciano cobra ‘favores’ de Naiara Azevedo e cantora dispara: ‘Honro tudo o que eu falo’

Naiara Azevedo passou por uma saia justa durante o “Rede BBB” na noite da última quinta-feira (10). A sertaneja recebeu uma cobrança de Luciano, primeiro eliminado do reality, após se comprometer a ajudá-lo quando estivesse fora da casa.

“Eu vou aproveitar que você está falando de hotel cinco estrelas, que você ama seu trabalho… Porque têm pessoas querendo entrar na sua equipe”, disse a apresentadora Ana Clara antes de exibir o vídeo do ex-BBB.

“Eu tenho uma lista de coisas aqui, que é coisa pouca. A gente pode começar com cem mil reais, que é pra pagar minhas contas. Eu tenho aqui também um carro zero quilômetro, porque esse aqui é alugado e custa caro… Falou o que precisasse eu estou falando. Pode ser um ingresso pro teu show, de repente uma participação. Vou pedir pra minha equipe te mandar por email, tá bom? Saudades”, disse Luciano em tom de brincadeira.

Naiara apareceu constrangida, chegou a rir da situação, mas lembrou de coisas que viu sobre o ex-BBB que não gostou. “Diante de todo aquele discurso que eu fiz de que eu quero deixar pra trás todas as coisas ruins, eu vi esses últimos vídeos do Luciano metendo a boca em mim, falando mal de mim, criando coisa que não existia. Acho que depois que ele saiu ele assistiu as cenas, não sei se se orgulha, mas enfim… Se você afirma ou não afirma Luciano, independente o que você fez, que não achei bacana, me chama no direct que eu te passo meu ‘zap’ sim”, explicou.

“Te prometi que ia divulgar seu trabalho. Me manda um vídeo seu que você gostaria que fosse divulgado pra eu postar nas redes sociais. Da minha parte eu honro tudo o que eu falo. Então da minha parte está ok. Zeramos o game”, finalizou.

Veja um trecho do momento: