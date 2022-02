Ludmilla desaprova aliança de Brunna Gonçalves e Maria no ‘BBB’: ‘Tinham que se separar’

Durante sua participação no “Encontro com Fátima Bernardes”, Ludmilla comentou sobre a união de Brunna Gonçalves e Maria no “BBB 22”. Nas duas provas do reality que fizeram juntas, a dupla não se deu bem.

“Eu acho que ela e a Maria são uma dupla maravilhosa para conviver na casa, mas para a prova, acho que elas tinham que se separar”, disse a funkeira.

“Elas são muito parecidas, a dupla tem que ser diferente. Acho que elas são tão parecidas que na hora da prova nenhuma pensou em virar o pão”, falou em referência a prova do líder que elegeu Tiago Abravanel ao posto.