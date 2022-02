Ludmilla lamenta choro de Brunna: ‘cuidado com o psicológico das pessoas’

Ludmilla ficou bastante comovidao ao ver a esposa Brunna chorando no BBB 22. Neste domingo (13) a cantora utilizou o Twitter para defender a dançarina após Tiago e EslovÊnia de terem a acusado de ter errado o pronome de Linn.

“Ela sabe tanto da gravidade (e da dor) de errar o pronome da Linna, que ficou arrasada só com a possibilidade de ter magoado ela assim. Ela não se lembra e pelos vídeos que vi por aqui não errou, dá pra perceber claramente que o contexto era outro. Como ela mesmo disse, tem muito cuidado e carinho dela com a Linna, além do respeito pela identidade de gênero de cada um”, completou.

A cantora ainda mandou uma indireta para Eslovênia e Tiago. “A Bru tinha certeza que não tinha dito isso qnd foi questionada da primeira vez, mas quando duas pessoas (que também não tinham certeza de nada) pesaram o questionamento ela começou a duvidar de si e tomou a dúvida que era de todos como vdd pq não admite errar com isso… Cuidem das pessoas. E fiquem atentos às intenções!”, lamentou.