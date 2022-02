Ludmilla revela que Brunna não sabe sobre mudança para nova mansão: ‘Surpresa’

Ludmilla revelou que sua esposa, Brunna Gonçalves, não faz ideia de que irá morar em uma nova mansão quando sair do “BBB 22”. A cantora apresentou seu novo lar através do Instagram e explicou que alugou o local enquanto sua própria casa está sendo construída.

“Sempre quis ter uma casa nesse estilo, sem muro, como é em Los Angeles, sempre que vou pra lá fico encantada. Mas essa é uma casa temporária, vou morar aqui por alguns anos”, iniciou.

“Comprei um terreno no mesmo condomínio e vou começar a construir a minha própria e, enquanto isso, a casa da Ilha do Governador, onde fomos tão felizes, vou por à venda em breve. A Bru ainda não viu essa casa, vou fazer uma surpresa em abril, quando sair campeã, com direito a show do Numanice #2, que tem as músicas pra ela (risos)”, explicou a funkeira.

No novo condomínio da cantora, localizado em área nobre do Rio de Janeiro, os imóveis disponíveis são encontrados em ofertas entre R$5 e R$20 milhões, segundo informações da “Quem”. O local ainda possui piscinas, saunas, quadra de tênis, campo de futebol e salão de festas.