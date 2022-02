Ludmilla se pronuncia após eliminação de Brunna: ‘contando os segundos para te agarrar’

Ludmilla usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (23) para prestar apoio para a esposa Brunna, quinta eliminada do BBB 22. A cantora desejou “boas-vindas” para a dançarina e elogiou a conduta dela no reality.

“Brunna, você não soube jogar o game do BBB, mas sabe muito do jogo da vida! Não fez fofoca, não destratou ninguém e não passou por cima do seu coração e dos seus valores. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porque você é do bem, humana e gigante. Contando os segundos pra te agarrar muito! Bem vinda de volta meu amor”, declarou a cantora.

Brunna deixou o BBB na noite desta terça-feira (22) após receber 76% dos votos em paredão disputado contra Paulo André e Gustavo. Ludmilla havia prometido novos lançamentos musicais caso a namorada continuasse na casa.

