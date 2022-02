Maceió tem 31% das crianças vacinadas contra Covid-19

Maceió registrou neste sábado (12) o melhor desempenho da vacinação pediátrica contra a Covid-19 desde o início da imunização desse público, em 17 de janeiro. A população atendeu a convocação da Prefeitura, que promoveu uma atividade especialmente dedicada ao público de 5 a 11 anos no ponto de vacinação do Terminal do Osman Loureiro, no…

Maceió registrou neste sábado (12) o melhor desempenho da vacinação pediátrica contra a Covid-19 desde o início da imunização desse público, em 17 de janeiro. A população atendeu a convocação da Prefeitura, que promoveu uma atividade especialmente dedicada ao público de 5 a 11 anos no ponto de vacinação do Terminal do Osman Loureiro, no Clima Bom.

No sábado, a vacinação no ponto instalado no Terminal do Osman Loureiro foi dedicada exclusivamente às crianças, que contaram com toda a estrutura de atendimento voltada para elas, com atividades recreativas, distribuição de lanche e animação no espaço de espera após a vacinação. Foi neste espaço que o prefeito de Maceió, JHC, e a secretária municipal de Saúde, Célia Fernandes, receberam o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que reconheceu o desempenho da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Maceió.

“Temos uma das campanhas de vacinação mais reconhecidas no mundo, que é um orgulho da saúde pública brasileira. Hoje estamos nessa ação direcionada às nossas crianças de 5 a 11 anos e as vacinas pediátricas estão aí para que os pais exerçam o direito de vacinar seus filhos e ajudar a enfrentar a Covid-19. É importante que todos estejam protegidos. A vacinação das crianças em Alagoas é puxada pela cidade de Maceió. As crianças são o futuro do nosso Brasil, e a vacina está aí para que todos se vacinem e a vacinação possa avançar de maneira uniforme”, afirmou o ministro, que na ocasião vacinou três meninas – Maria Eduarda, de 11 anos; e as gêmeas Sofia e Bianca, de 7 anos.

Até o momento, a Prefeitura de Maceió aplicou 30.289 doses de vacinas pediátricas, alcançando 31,04% da população elegível para a faixa etária de 5 a 11 anos. Pela primeira vez, foram vacinadas mais de 2.500 (2.523) crianças contra a Covid-19 em um dia.

Para a gerente de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Eunice Amorim, os avanços vacinação em Maceió são resultado do investimento em profissionais qualificados e na estrutura desenvolvida pela Prefeitura para imunização da população da capital.

“Cada avanço na campanha de vacinação contra a Covid-19 é um marco importante no esforço da Prefeitura de Maceió para o controle da pandemia. Resultado da infraestrutura e logística desenvolvidas, da mobilização e do trabalho continuado na capacitação e da dedicação dos profissionais envolvidos para levar a vacinação aos maceioenses. É notório o efeito benéfico da vacina, diminuindo as complicações e internações pela doença a cada etapa da campanha. Precisamos ampliar a cobertura vacinal e a adesão à vacinação pediátrica é fundamental para que possamos voltar à normalidade”, afirma Eunice Amorim.

Confira documentação para vacinação pediátrica

Para vacinar as crianças de 5 a 11 anos, é necessário que as crianças estejam acompanhadas dos pais ou de adulto responsável. Os pais devem apresentar o próprio documento de identificação com foto, CPF e documentação da criança, que deve ser RG ou Certidão de Nascimento e Caderneta de Vacinação, CPF ou Cartão SUS.

Caso os pais não estejam presentes, é necessário o preenchimento do TERMO DE ASSENTIMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DA VACINA COMINARTY-PFIZER PEDIÁTRICA, além da cópia do documento de identificação do pai ou mãe, o qual ficará retido no ato da vacinação. Por fim, a Caderneta de Vacinação da criança e o CPF ou Cartão SUS.

Caso a criança não tenha CPF ou Cartão do SUS será necessário apresentação da Certidão de Nascimento. Para as crianças com comorbidades, também será necessário apresentar a prescrição médica, que ficará retida no local da vacinação.

Salvo as crianças com comorbidades, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não exigirá prescrição médica nem cadastro prévio para a vacinação de crianças que deverão estar obrigatoriamente acompanhadas pelos pais ou responsáveis e, na ausência destes, por adulto com declaração de autorização assinada pelos pais.