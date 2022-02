Mãe de Gustavo do BBB 22 opina sobre affair do brother com Lais: ‘não vai passar vontade’

Quando saiu da Casa de Vidro, Gustavo Marsenengo prometeu que entraria na casa do BBB 22 para movimentar o jogo. No entanto, em poucos dias, o “soldado” parecia abatido. Ele se envolveu logo de cara com Lais, e prometeu que iria fazer de tudo para protegê-la no jogo. Em conversa com o programa ‘A Tarde é Sua’ a mãe do brother Sandra Batista se pronunciou sobre o affair do brother.

“Gustavo foi pra jogar. Mas, se ele quiser beijar na boca, não vai passar vontade. Tem gente que fala que ele pode ter caído no conto da sereia ou estar seguindo uma estratégia… Quem sou eu pra dizer!”, começou a mãe do brother.

Ela também confirmou que Gustavo estudou tudo sobre a atual edição e se preparou para entrar na casa. “Como ele não foi chamado entre os primeiros selecionados, assistia ao programa todos os dias e lia tudo sobre “BBB”, inclusive de outras edições. É o típico jogador que estuda, que se preparou paro o jogo”, declarou.

Vale lembrar que Gustavo está emparedado e disputa a permanência ao lado de Brunna e Paulo André. Não deixe de votar em nossa enquete!

