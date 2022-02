Mãe de Maria chora ao falar de expulsão da filha do ‘BBB 22’: ‘consequências’

A mãe de Maria, expulsa do ‘BBB 22’ nesta terça-feira (15), abriu o jogo sobre a saída da filha. Nas redes sociais, Alba Michele falou sobre o linchamento virtual que a cantora tem sofrido desde que agrediu Natália Deodato no reality da TV Globo.

“A gente não precisa mais de linchamento. Ela já vai ter as consequências dos atos dela. Então, peço que vocês reflitam também. como as pessoas pegam pesado no Instagram em relação ao outro”, declarou a mãe da ex-sister.

A TV Globo decidiu expulsar a participante Maria, do “BBB 22”, após polêmicas no jogo da discórdia da última segunda-feira (14). Acusada pela web de ter agredido Natália com um balde durante a dinâmica, a sister havia conversado com Vyni e revelou que a colega de confinamento a deixou com ódio.