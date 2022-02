Mãe de Maria fala que ainda não conversou com a filha após expulsão no BBB

Alba Michele, mãe da ex-BBB Maria, revelou que ainda não conversar com a filha desde que ela foi expulsa do reality. Em entrevista à QUEM, ela relatou que sabe que a cantora está bem e esperará o momento certo.

“Minha carta diz muito sobre a nossa relação e acho que as pessoas vão entender realmente como ela é e estou esperando esse momento [de falar com Maria]. Sei que ela está bem. A Vitória já entrou em contato com algumas pessoas que ela escolheu que queria falar. Entendo isso também. Respeito muito isso dela”, explicou Alba.

“Ela deve estar digerindo, deve ter vários sentimentos misturados ali. Ela se esconde, fica quietinha, daqui a pouco ela sai. É a Vitória sendo Vitória. Mãe tem paciência e amor incondicional para esperar, né?”, completou.

De acordo com Alba, Maria já deixou o hotel e está no apartamento em que mora no Rio, acompanhada de uma amiga de infância.