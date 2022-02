Mãe de Marília Mendonça recebe roupas que filha usou em acidente: ‘Mutilada sem anestesia’

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, desabafou nas redes sociais na última quinta-feira (10) após ter recebido as roupas que sua filha usava durante o acidente aéreo em novembro de 2021.

Através de uma publicação no perfil do Instagram de Leo Dias, a mãe da sertaneja deixou um comentário a respeito do que sentiu no momento.

“Não tem dor maior do que a de enterrar um filho, você é mutilado sem anestesia e fica sangrando até morrer ou se apega muito com Deus pra continuar a missão pela qual ele te designou”, escreveu.