Mãe de menino que morreu após ser espancado precisou de escolta policial em enterro

O menino Adrian Benjamim Santana, de dois anos, que morreu após ser espancado, foi enterrado na quarta-feira (9), no cemitério de Areia Branca, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. A mãe da criança precisou de escolta policial durante o enterro, porque foi ameaçada de linchamento por algumas pessoas presentes.

Adrian morreu após ser espancado em Saubara, região do Recôncavo baiano, segundo a mãe dele, de 19 anos. A jovem chegou a falar que trouxe o corpo da criança de ônibus para Lauro de Freitas, sem que ninguém soubesse, para pedir ajuda da família. A polícia ainda não confirmou se Adrian já estava sem vida durante a viagem, que dura cerca de uma hora e meia.

A mãe do menino acusa o marido de ter espancado Adrian até a morte. O padrasto prestou depoimento na quarta e em seguida foi liberado. O investigado, identificado apenas como Tiago, se apresentou na sede da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano.