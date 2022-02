Mãe de Tiago Abravanel desabafa após desistência do filho: ‘Eu sabia que você ia sair’

Cintia Abravanel, mãe de Tiago, apareceu nas redes sociais para desabafar após a saída do ator do “BBB 22”. A filha de Silvio Santos, publicou um vídeo com seu reencontro com o filho e depois postou uma série de vídeos com sua visão sobre a situação.

A mãe do ex-BBB iniciou agradecendo pelo filho e alfinetou o julgamento de dentro e de fora do reality show. “O que me gratifica é poder agradecer a Deus o filho que ele me deu. O Tiago, foi esse valor que eu dei pra ele, de que valeria um homem ganhar o mundo e perder a si mesmo?”, iniciou nos stories do Instagram.

“Quero agradecer também a oportunidade de constatar, infelizmente, a maldade. É muito difícil como mãe, ficar aqui do lado de fora vendo o julgamento, sentindo as agulhadas”, continuou.

A matriarca também falou sobre seus sentimentos como mãe acompanhando o reality show e concluiu exaltando a força de Tiago. “Foi muito difícil pra mim como mãe, assistir aqui de fora e não proteger o meu filho, mas ele se protegeu. Obrigada filho, pelo presente que você é na minha vida, obrigada filho por não se perder de si mesmo, obrigada pelo exemplo que você foi”, disse.

“Quando eu vi você mexendo na sua nécessaire, olhando o colar e as coisas, eu sabia que você ia sair, você tava ali vendo os seus valores […] Tá no sangue essa garra, o exemplo do meu pai”, finalizou.

