MAG abre NOVAS vagas de emprego; veja cargos e regiões

A MAG, seguradora de previdência e vida, abre novas vagas de emprego para profissionais especializados em diferentes áreas de atuação. Confira os cargos e regiões disponíveis para se inscrever!

MAG anuncia oportunidades de emprego no Brasil

A MAG possui mais de duzentos anos de atuação no mesmo segmento, e tem como propósito oferecer aos seus clientes soluções financeiras em todas as etapas da vida. A companhia conta com mais de quatro milhões de vidas seguradas, crescendo cada vez mais em todos os anos.

Acompanhe os cargos, regiões e requisitos exigidos para se candidatar:

Assistente Comercial (Rio de Janeiro) : graduação completa, conhecimento intermediário em Pacote Office, experiência mínima de dois anos na função, experiência em atividade direta, inglês avançado, vivência em startups, projetos de modelo ágil e experiência em Power Bl;

: graduação completa, conhecimento intermediário em Pacote Office, experiência mínima de dois anos na função, experiência em atividade direta, inglês avançado, vivência em startups, projetos de modelo ágil e experiência em Power Bl; Recepcionista (São Paulo) : ensino médio completo, conhecimento Pacote Office, experiência com recepção, facilidade de relacionamento, boa comunicação e facilidade de aprendizagem;

: ensino médio completo, conhecimento Pacote Office, experiência com recepção, facilidade de relacionamento, boa comunicação e facilidade de aprendizagem; Gerente Comercial (Bauru) : graduação completa, conhecimento em Excel, Powerpoint, Word, gestão de pessoas, comunicativo, experiência em ações de venda direta, experiência em corretores de seguros e inglês intermediário;

: graduação completa, conhecimento em Excel, Powerpoint, Word, gestão de pessoas, comunicativo, experiência em ações de venda direta, experiência em corretores de seguros e inglês intermediário; Analista de Remuneração (Pleno) – (Rio de Janeiro) : graduação completa, pós graduação em áreas relacionadas, experiência em metodologias, domínio no Pacote Office e inglês intermediário;

: graduação completa, pós graduação em áreas relacionadas, experiência em metodologias, domínio no Pacote Office e inglês intermediário; Assistente Administrativo (Santa Catarina) : ensino médio completo, Pacote Office Intermediário e boa comunicação;

: ensino médio completo, Pacote Office Intermediário e boa comunicação; Gerente de Marketing Digital : graduação completa, conhecimento em Google ADS, Business Sense apurado e inglês avançado;

: graduação completa, conhecimento em Google ADS, Business Sense apurado e inglês avançado; Jovem Aprendiz: cursando ensino médio, Pacote Office e estudar no período da tarde ou noite.

Como se candidatar

Quer ocupar uma das oportunidades oferecidas pela MAG? Os interessados que atenderem a todos os requisitos deverão realizar sua inscrição online através do site de participação.

