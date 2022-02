Maíra Cardi comenta ataques à filha: “Não foi à toa que ela foi parar na UTI”

Foto: Reprodução/Redes Sociais



Maíra Cardi comentou, neste final de semana em uma rede social, sobre os ataques que sua filha, Sophia, de 3 anos, tem recebido na web. A ex-sister ficou sabendo da notícia por meio da web do marido, Arthur Aguiar, que está no ‘BBB22’.

“Eu não vi, felizmente não sei do que se trata! Mas infelizmente muitas pessoas são assim mesmo. Esse é nosso triste mundo! É muito pensamento ruim. Não foi à toa que ela foi parar na UTI! Obrigada pelo carinho de quem manda energia positiva, orações e palavra bonita! Peço para que sempre coloquem ela na oração de vocês”, pediu Maíra.

O ator é o anjo da semana e torcidas contrárias tem postado ofensas a sua filha. Um movimento chamado ‘Sophia merece respeito’ tomou conta da web após as agressões se tornando um dos mais comentados do Twitter no sábado (19). Prints de críticas e ataques à menina de apenas 3 anos foram divulgados. Entre eles:

“Deus me perdoe, mas ela é tão feinha”, disse uma pessoa. “Tão desprovida de beleza”, comentou outro internauta. Outras satirizaram as traições que o artista confessou no passado dentro do casamento com Maíra Cardi. “Mas de quem é a filha? De qual traição ela veio?”, ironizou.

