Maíra Cardi diz que transa com Arthur Aguiar ouvindo música gospel: ‘Sexo abençoado’

A ex-BBB Maíra Cardi fez uma revelação, no mínimo inusitada, durante uma conversa com os fãs. A musa revelou que na hora de transar com o marido, Arthur Aguiar, ela aposta na música gospel para dar o clima ao casal.

“Lembro como se fosse a primeira vez o dia em que Isadora [Pompeo] estava aqui e eu falei: ‘Amiga, me ajude com a playlist para a hora de fazer amor’. A bichinha arregalou os dois olhos para fora e caíram na mesa. Falei: ‘A hora que Deus está presente na minha vida é a hora em que estou dentro do meu quarto com meu marido fazendo amor, inclusive gerando vida. Essa é a maneira que escolheu de gerar vida”, revelou.

A coach ainda deixou uma reflexão para os fãs. “Se Deus não está presente na hora em que você está fazendo amor, quem está? Se Deus não pode entrar nessa hora, quem entra? Preconceito!”, disse.

“Deus faz gerar a vida através do sexo, então o sexo é lindo e abençoado. Principalmente feito em amor, em família, com essa intenção. Quando estou na cama com meu marido, tenho a playlist de louvor, de sexo, sim. Deus está presente o tempo inteiro, porque se Deus não estiver, quem está?”, completou.