Maíra Cardi e mais: relembre participantes que entraram no BBB após a estreia

Nesta sexta-feira (11), estreou a Casa de Vidro no BBB 22. Larissa e Gustavo dependem do apoio do público para garantir a vaga definitiva nesta edição, que será definida pela votação online. O resultado será divulgado neste domingo (13).

No entanto, a dinâmica é velha conhecida dos telespectadores do reality. Há mais de 12 anos, a produção tem investido em colocar novos integrantes quando o jogo já está em andamento, a fim de causar fogo no parquinho.

Relembre abaixo participantes que entraram no BBB após a estreia da edição do ano.

1. Quando as aparências enganam: Daniel e Ivy, do BBB 20



Foto: reprodução /TV Globo

Ao lado de Caon e Renata, Daniel e Ivy disputaram uma vaga masculina e uma feminina para a vigésima edição do reality, e acabaram levando a melhor na votação do público.

A Casa de Vidro foi instalada em um shopping do Rio de Janeiro. Ó público lotou o local com placas contendo informações que deveriam ser passadas para os participantes já confinados.

Porém, já dentro da casa mais vigiada do Brasil e nos primeiros dias de confinamento oficial, os dois foram “cancelados” pelo público. O catarinense foi eliminado com 80,82% dos votos e a mineira recebeu 74,17%.

2. Duas Casas de Vidro em uma só edição: Josiane, Emanuel, André Cowboy e Maíra Cardi no BBB 9

Foto: reprodução /TV Globo

A edição que consagrou Max Porto como campeão foi marcada por inovações. A primeira Casa de Vidro da história do reality, chamada de “bolha”, aconteceu em um Shopping do Rio de Janeiro. Josi e Emanuel conquistaram o público e garantiram as vagas.

Cinco semanas após a estreia da edição, uma nova Casa de Vidro foi montada, só que dentro da casa. André Cowboy e Maíra Cardi consequiram entrar.

Atualmente, Maíra é casada com Arthur Aguiar, um dos favoritos ao prêmio do BBB 22. Já André foi assassinado com um tiro na nuca em 2011. Josy faleceu em 2021 após sofrer um AVC.

3. Uma segunda chance para jogar: MauMau de volta ao BBB 11



Foto: reprodução /TV Globo

O BBB 11 contou com um fato inédito: na quinta semana, os primeiros eliminados da edição tiveram uma chance de repescagem e foram confinados em uma Casa de Vidro, localizada em um shopping carioca.

Ariadna, Igor, MauMau, Michelly e Rodrigo receberam uma série de mensagens do público sobre o que estava acontecendo na casa. MauMau foi o escolhido para a repescagem, mas, pouco tempo depois, foi eliminado novamente com 63% dos votos.

4. Os escolhidos: a vez de Kamilla e Marcelo no BBB 13

Foto: reprodução /TV Globo

Não foi somente pela presença de ex-participantes que a décima terceira edição do programa foi marcada. Confinados em um shopping de São Paulo, Kamilla, Marcello, André, Bernardo e Samara disputaram a chance de entrarem no programa. Kamilla e Marcello foram os escolhidos.

No BBB 13, Kamilla conheceu Eliezer, com quem é casada até hoje. Os dois são pais de Bento. Já Marcelo foi eliminado no oitavo paredão com 47% dos votos.

Extra! Substituição de brothers



Foto: reprodução /TV Globo

Já na primeira semana do BBB 13, Kléber Bambam desistiu. O primeiro campeão da história do reality foi trocado por Yuri, que havia participado da 12 edição.