Maíra Cardi revela motivo para não ter mais filhos com Arthur Aguiar: ‘Traumatizada’

A ex-BBB Maíra Cardi não planeja ter mais filhos. A esposa de Arthur Aguiar revelou em entrevista ao podcast “PodCats”, que a decisão partiu dela e não do brother, entre as motivações ela citou o trauma do processo de gestação. O casal já possui uma filha, Sophia, de três anos.

“Você colocar um filho no mundo é um trabalho durante anos. Tem que se responsabilizar por aquela vida. E pelo que aquela vida vai causar nas outras vidas. É preciso parar de trabalhar durante um tempo para estar disponível… E eu sou egoísta, gostaria de viver o meu casamento. Nesses três primeiros anos, eu praticamente não vivi (o casamento), vivi para a minha filha. Porque precisa, inicialmente, e ainda vou viver muitos anos para ela”, explicou a coach.

Mãe de Lucas Cardi, de 21 anos, fruto de um relacionamento anterior, Maíra revelou que opta por passar um tempo maior com sua filha mesmo tendo condições de contratar babás e falou sobre o trauma que possui do processo de gestação.

“Eu não dou conta de passar por depressão pós-parto de novo. Não dou conta de várias coisas. Eu tive um problema seríssimo na primeira gravidez, questões de relacionamento e traição… Tive de novo. Eu sou traumatizada com a gravidez. Não quero correr esse risco”, contou.

“Ele (Arthur) quer muito (outros filhos). Mas ele aceitou e entendeu que, para mim, é difícil. E eu não sou capaz”, afirma ela, que não exclui a possibilidade de adotar uma criança futuramente: “A minha parada, o trauma maior é com a gravidez”, finalizou.