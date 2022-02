Maira Cardi se pronuncia sobre segunda liderança de Jade: ‘cada um dá que o tem’

Ao que parece, a segunda liderança de Jade Picon desagradou Maira Cardi. A esposa de Arthur Aguiar usou os stories do instagram na madrugada desta sexta-feira (11) para se pronunciar sobre as escolhas da influencer para o vip e aproveitou para prestar apoio ao marido.

A irmã de Leo Picon levou Tiago, Paulo André, Scooby, Lais, e Bárbara para o vip. “Foi jogadora. Pois não foi por afeto que escolheu essas pessoas. Grande jogadora. Cada um oferece o que tem. Esse é o jogo da vida”, opinou.

“Maria e Bruna estão reclamando porque estão desde o começo do jogo na xepa. De repente Jade resolveu levar os amigos do Arthur para vip e não levou as duas. Entendi”, completou.

A coach ainda prestou apoio ao esposo, que comia sozinho na xepa. “Lá vai o Zé Pão. Não sei por que ele come tanto e coloca tanta manteiga. Mas, ele tá merecendo. Pode comer todos os pães que quiser”, falou.