Maíra Cardi sugeriu que Arthur Aguiar entrasse solteiro no ‘BBB 22’; entenda

Maíra Cardi participou do “Encontro com Fátima Bernardes” na manhã desta quinta-feira (3) e revelou alguns detalhes sobre os bastidores da participação de Arthur Aguiar no “BBB 22”.

A coach revelou que perguntou ao maridão se ele queria entrar solteiro no reality show, mas o brother rejeitou a ideia. “Não, claro que não, eu quero entrar casado com você e sair casado com você”, disse o ator segundo a ex-BBB.

Durante o matinal, Maíra foi perguntada se alguma participante do reality “faz o tipo” de Arthur. “Não, não tem nenhum estilo que faz o par com o Arthur. Eu reparei bastante ali”, rebateu ela.