Mais de 100 mil crianças foram vacinadas contra Covid-19 em Salvador

Em menos de um mês do início da vacinação do público infantil, Salvador já ultrapassa a marca de 100 mil crianças, entre 5 e 11 anos imunizadas contra a Covid-19.

O valor representa 55% do público-alvo protegido. O alto índice é resultado de uma série de ações estratégicas da Prefeitura, realizadas através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Na última edição do Dia da Criança é Dia de Vacina, realizado no sábado (12) quase 20 mil crianças receberam o imunizante.

Em nota recente divulgada pelo Ministério da Saúde (SMS),foi ressaltado que, embora as crianças adoeçam menos por Covid-19 e menos frequentemente desenvolvam formas graves da doença, elas transmitem o vírus na comunidade escolar e também fora dela.

Os estudos apontam para retrocessos no desenvolvimento psicomotor, transtornos do humor, alimentares e do sono.