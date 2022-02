Mais de 2,4 mil gestantes não retiraram cartão de transporte

Mais de 2,4 mil gestantes cadastradas no Programa Mãe Salvador não compareceram aos postos de saúde para a retirada do crtão que garante acesso gratuito no transporte público da capital, de acordo com informações divulgadas nesta terça (1º), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O Salvador Card é um bilhete identificado e concedido para as futuras mães com objetivo de garantir a mobilidade delas às unidades de saúde para realização do pré-natal. No total, cada gestante tem direito a 30 passagens de ônibus.

O cartão do transporte pode ser retirado pelas gestantes cadastradas no posto de saúde onde as mesmas realizam o acompanhamento pré-natal.

A SMS ainda informou que as mães que completarem o ciclo do pré-natal também terão acesso ao benefício natalidade (enxoval).