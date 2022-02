mais de 38 mil presos receberam em 2020, diz CGU

O Governo Federal já anunciou que não vai mais pagar o Auxílio Emergencial. O programa, que chegou a atender cerca de 70 milhões de pessoas em dois anos, chegou oficialmente ao fim no último mês de outubro. Mas mesmo depois de três meses da conclusão dos pagamentos, o fato é que esse assunto ainda está em discussão.

Nesta semana, a Controladoria Geral da União (CGU) divulgou dados sobre as irregularidades do benefício. Segundo essas informações, cerca de 38 mil presos receberam o projeto apenas durante o período de tempo que compreendeu os pagamentos do Auxílio Emergencial residual.

Para quem não lembra, isso aconteceu entre os meses de setembro e dezembro. Foi exatamente no momento em que o Governo Federal passou a pagar o benefício no valor de R$ 300 para o público em geral e de R$ 600 para as mulheres solteiras. Então a conta da CGU leva em consideração apenas essa parte do tempo.

Segundo essas informações, o Governo Federal acabou repassando esse dinheiro para essas pessoas que estavam presas, ou pelo menos deveriam estar na prisão. Ainda não se sabe qual o valor exato dos custos dessas fraudes especificamente para esse grupo. No geral, a CGU registrou mais de R$ 800 milhões em golpes.

Pelo que se sabe até aqui, o Governo Federal acabou gastando bilhões em fraudes no Auxílio Emergencial quando se considera o período inteiro. Estamos falando do intervalo de tempo que vai desde o início dos repasses ainda em abril de 2020 até o final dos pagamentos, que aconteceu oficialmente em outubro do ano passado.

Tentativas de evitar golpes

No início do ano passado, a CGU e o Tribunal de Contas da União (TCU) apresentaram números diferentes em relação ao tamanho do buraco causado por essas fraudes. Mas ambos os órgãos concordavam com uma coisa: foi grande.

Por isso, o Governo Federal decidiu agir. Nos pagamentos do Auxílio Emergencial do ano de 2021, o poder executivo optou por usar a Dataprev para analisar os dados das contas dos mais de 39 milhões de usuários do programa.

Isso acabava fazendo com que algumas pessoas passassem por bloqueios em suas contas. Algumas delas, aliás, afirmam que o Governo Federal retirou esses pagamentos de uma maneira injusta. O Ministério da Cidadania nega.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no final do último mês de novembro do ano passado. Só que naquele primeiro momento apenas as pessoas que estavam no antigo Bolsa Família estavam podendo receber.

Agora em janeiro, o Auxílio Brasil passou a ganhar a sua versão mais turbinada. De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 17,5 milhões de pessoas conseguiram pegar esse benefício em questão nas últimas semanas.

Os valores de janeiro, aliás, são os mesmos que serão pagos nas próximos meses. A ideia é seguir com os pagamentos no patamar de R$ 400, no mínimo, para todas as pessoas. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.