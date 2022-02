Mais de 500 mil pessoas estão com a terceira dose contra Covid-19 atrasada em Salvador

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgados nesta quarta-feira (9), Salvador tem mais de 545 mil pessoas com 18 anos ou mais que estão com a dose de reforço contra Covid-19 atrasada.

Quanto a segunda dose, ainda não compareceram aos postos da capital baiana cerca de 189 mil pessoas.

Entre os faltosos da terceira dose, adultos na faixa etária entre 40 e 49 anos são maioria, com cerca de 146 mil pessoas. Em segundo lugar, aparecem os adultos de 50 a 59 anos, com 126 mil faltosos.

Por último, 111 mil pessoas com idade entre 30 e 39 anos ainda não tomaram a 3° dose do imunizante.