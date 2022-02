Mais de 7 detentos fogem do presídio de Eunápolis, no sul da Bahia

Foto: Divulgação/Seap

Mais de sete detentos fugiram, na madrugada desta segunda-feira (7), do Conjunto Penal de Eunápolis, localizado no sul da Bahia. De acordo com informações divulgados pela direção do presídio, os internos subiram pelo pavilhão da carceragem, fizeram um buraco no muro e escaparam por meio de uma corda. Os nomes dos presos não foram divulgados.

A direção não divulgou também a altura em que fica o pavilhão, mas ressaltou que as unidades de polícia da região já foram acionadas para tentar encontrar os fugitivos. Uma sindicância foi aberta para apurar os fatos. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização não se pronunciou sobre o caso.