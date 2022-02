Mais de duzentos atletas fazem travessia de canoa entre Salvador e Morro de SP

A Baía-de-Todos-os-Santos vai receber 203 atletas para a travessia de canoa entre Salvador e Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, no próximo sábado (19).

A largada será às 7h, com saída do Yatch Clube, no bairro da Barra, em Salvador. O percurso de 60 km, com duração prevista de seis horas, será a prova de canoagem sem revezamento mais longa do Brasil.

Com até seis atletas em cada embarcação, a prova terá competidores de todas as regiões do país e movimentará o turismo da região. O torneio vai testar os limites físicos e mentais dos participantes, que podem disputar através das categorias VA’A, Canoagem Oceânica e Surfski.

O percurso será monitorado por guardas municipais e equipe de saúde com todos os protocolos de segurança contra a pandemia, entretanto, não haverá a tradicional comemoração festiva em solo.