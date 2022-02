Mais tragédia? Bárbara é operada às pressas após grave acidente em ‘Um Lugar ao Sol’

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Bárbara (Alinne Moraes) ficará entre a vida e a morte após se jogar debaixo de um carro em movimento após receber a notícia de sua separação de Renato (Cauã Reymond).

Com traumatismo craniano, a ricaça será submetida a uma cirurgia delicada para tentar salvar sua vida. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir da sexta-feira (4).

Tudo acontecerá durante um evento de moda em que Bárbara estará com Nicole (Ana Baird). Ela receberá uma mensagem do amado dizendo que eles não irão reatar o relacionamento. Fria e calculista ela sairá do local e se jogará na traseira de um carro que estará saindo do estacionamento.

Julia (Denise Fraga) será a responsável por atropelar a moça. A vilã será levada para o hospital e irá direto para a sala de cirurgia. Sua irmã não terá presenciado o ato, mas desconfiará que ela se jogou propositalmente para acabar com a própria vida.